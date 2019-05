Songfestival volgend jaar op Schiermonnikoog?

Het Eurovisiesongfestival volgend jaar op Schiermonnikoog? Nu Nederland na de winst van Duncan Laurence volgend jaar het Eurovisiesongfestival mag organiseren, hebben diverse steden al laten weten dat het muziekfestival daar van harte welkom is. En dan gaat het niet alleen om steden als Maastricht, Amsterdam en Rotterdam, want ook Schiermonnikoog heeft zich, met een grap, in de strijd gemengd.