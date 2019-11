Snellere treinen tussen Groningen en Breda; maar de tijdswinst is eerst beperkt

De NS heeft 99 zogenaamde ICNG-treinen gekocht, die een maximumsnelheid van 200 kilometer per uur kunnen halen. De treinen gaan onder andere rijden tussen Breda, Rotterdam, Schiphol, Amsterdam-Zuid, Lelystad, Zwolle en Groningen of Leeuwarden.



Het spoor is echter alleen tussen Breda en Schiphol geschikt voor de hoge maximumsnelheden. Tussen Schiphol en Zwolle ligt de maximumsnelheid eerst op ongeveer 160 kilometer per uur. Vanaf Zwolle naar Groningen is het spoor nog helemaal niet geschikt voor hogere snelheden. Daarom is de tijdswinst voor reizigers tussen Groningen en Rotterdam slechts vier minuten. Tussen Zwolle en Breda is de reistijd wel een half uur sneller.



Volgens Roger van Boxtel, president-directeur van de NS, is de snelle trein een eerste stap om de reistijd tussen het Noorden en de Randstad verder te verkorten. “We investeren in meer snelle treinen en hopen dat dit voor Nederland reden is om extra te investeren in meer snelle spoorlijnen. Denk aan een Lelylijn of een snellere lijn via Zwolle naar het Noorden, zegt hij.



De snelle treinen, die ook een stuk comfortabeler zijn, gaan vanaf 2023 rijden vanaf het Hoofdstation in Groningen.