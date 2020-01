Snelle internationale spoorverbinding Groningen - Hamburg - Stockholm - Helsinki?

Een snelle internationale spoorverbinding van Amsterdam via Groningen naar Kopenhagen en Stockholm: dat is het onderwerp van bespreking tussen vijf grote Europese steden. Zij willen een internationale spoorlijn naar noord-Europa via Groningen serieus op de agenda zetten, als alternatief voor vliegverkeer over kortere afstanden. Daarmee reageren ze op een wens van de Europese Unie.

De vijf Europese steden die een snelle treinverbinding naar het Noorden willen zijn Amsterdam, Hamburg, Kopenhagen, Stockholm en Helsinki. Zij hebben lobbykantoren in Brussel en proberen geld te krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een treinverbinding Amsterdam - Stockholm. Onderdeel van deze snelle trein naar noord-Europa zou dan de ‘Lelylijn’ zijn, de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Groningen, waar al enige tijd voor wordt gelobbied en waar steeds vaker over wordt gesproken.

Wens van Europa

Het is allemaal nog lang niet zeker of de internationale treinverbinding van Amsterdam via Groningen en Hamburg naar Stockholm en Helsinki er ook zal komen. Het idee is nog erg pril. Maar feit is wel dat Europa deze treinverbindingen wil stimuleren als alternatief voor het vliegen.