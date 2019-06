Snel aanbod voor 9.000 Groningers met aardbevingsschade

De ‘onorthodoxe maatregel’ moet ervoor zorgen dat het enorme stuwmeer aan schademeldingen versneld wordt leeggepompt.



De gedupeerden kunnen ervoor kiezen een bedrag van 5.000 euro te ontvangen of scheuren in muren voor een maximumbedrag van 10.000 euro te laten herstellen door een aannemer.



Wiebes belooft ook dat het reguliere proces voor schadeafhandeling wordt versimpeld. Tevens komt er één organisatie die de regie krijgt in de versterkingsopgave. Belangrijk is dat de bouwcapaciteit wordt vergroot.



De plannen van Wiebes zijn te lezen in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee hoopt de minister de angel uit het spoeddebat van dinsdagmiddag te halen.



De Groningse Commissaris van de Koning, René Paas, heeft al laten weten dat de plannen een stap in de goede richting zijn, maar dat hij nog niet tevreden is.