Sloop viaduct zuidelijke ringweg verloopt voorspoedig

Het treinverkeer ligt sinds de nacht van vrijdag op zaterdag stil om onder meer de sloop van het viaduct bij het Esperantokruising mogelijk te maken.



In het afgelopen weekend is het viaductdeel dat boven het spoor lag volledig verwijderd. Maandag en dinsdag zal ook de rest van het viaduct worden gesloopt.



Wie vragen heeft over de werkzaamheden, kan morgen en dinsdag terecht in de informatiekeet. Deze staat in de Esperantostraat tegenover de Esperantoflat en is dagelijks geopend van 10.30 uur tot 12.00 uur.



Ook is hier precies te lezen hoe de slopers te werk gaan bij het verwijderen van het viaduct.



Foto: Aanpak Ring Zuid