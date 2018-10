Slechts één Gronings restaurant in top 100 van Lekker 500

Er staat ook dit jaar slechts één Gronings restaurant in de Top 100 van Lekker 500, de meest gelezen restaurantgids van Nederland. De Piloersemaborg in Den Ham is de enige Groningse notering.

De Piloersemaborg staat op de 67e plek, en dat is een plekje lager dan vorig jaar.



Op plek 1 in de Top 100 staat Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen. Inter Scaldes is van plek gewisseld met De Librije in Zwolle, die nu op de tweede plaats staat. Nummer drie in de lijst is De Leest in het Gelderse Vaassen.

