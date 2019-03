Sinds twee maanden vermiste man dood gevonden in te water geraakte auto

De politie heeft zondagavond het lichaam van de sinds 20 januari vermiste Reint Bakker uit Godlinze gevonden in een te water geraakte auto langs de Schildweg bij de Eemshaven. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.

De 69-jarige Bakker werd op 20 januari voor het laatst gezien toen hij vertrok in zijn rode Mitsubishi Colt. Die auto werd zondagavond gevonden in het water van de Eemshaven langs de Schildweg. In de auto werd het levenloze lichaam van de vermiste man aangetroffen.



Onderzoek naar zijn doodsoorzaak wijst volgens de politie uit dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen.