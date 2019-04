Silly Walk zebrapad De Wijert: rare loopjes én 'silly mars' in Groningen

Rare loopjes oefenen? Dat kan vanaf volgende week, want dan opent in Groningen het ‘Silly Walk zebrapad’ in De Wijert. Voorafgaande aan die opening komt er zelfs een heuse Silly Mars.

Een Silly Walk zebrapad is een zebrapad waar je met een Silly Walk (een raar loopje) over kan steken. De Silly Walk is een legendarische sketch van de Britse komedieserie Monty Python waarin John Cleese vanuit de ministry of Silly Walks rare loopjes deed. Er zijn al meerdere van dit soort zebrapaden in de wereld en op 9 mei komt er dus ook één in De Wijert.

Het was al bekend dat De Wijert een Silly Walk zebrapad kreeg, maar wanneer was nog even de vraag. Dankzij Wijkdeal De Wijert vindt op donderdag 9 mei de opening plaats. Om 13:30 uur ‘s middags komt de nieuwe wijkwethouder Glimina Chakor samen met de kinderen van de Brederoschool het Silly Walk zebrapad officieel openen.

Waar komt ’ie precies? Dat is bij de kruising Queridolaan / Bordewijklaan achter de supermarkt en vlakbij de Brederoschool, die nauw betrokken is bij de opening van het Silly Walk zebrapad.

Eerst een mars

De organisatoren hebben nog meer plannen. ‘Voor we gaan openen gaan we eerst nog eventjes de Silly Walk oefenen met een heuse Silly Mars. Deze mars start om 13:00 uur in het Ina Boudierplantsoen achter de Brederoschool. Vanuit dit plantsoen lopen we in een mars langs de Brederoschool waar we de kinderen ophalen om samen, via de Zuiderflat, zodat ook de ouderen uit de wijk kunnen genieten van dit spektakel, te marcheren naar het Silly Walk zebrapad.’

Als iedereen ter plekke is, gaat de wijkwethouder Glimina Chakor samen met de kinderen om 13:30 het zebrapad openen. Uiteraard gaan alle kinderen na de officiële opening met origineel bedachte Silly Walks over het zebrapad terug naar school.