Sergio Padt levert aanvoerdersband in; geen straf van FC Groningen zelf

Padt kwam maandagmiddag vrij na verhoor door de politie. De gewezen aanvoerder gaf later op de dag aan onder invloed van alcohol geweest te zijn. Hoeveel hij na afloop van de met 3-1 verloren wedstrijd tegen AZ gedronken had bleef onduidelijk. De 28-jarige speler heeft uiteraard spijt van zijn gedrag en vindt dat hij zich meer dan onwaardig heeft gedragen. Padt vindt dat hij een voorbeeldfunctie heeft en dat hij daar onzorgvuldig mee omgegaan is. 'Ik ben ontzettend dom geweest.' Daarom heeft hij na ruim twee jaar de aanvoerdersband ingeleverd. En moet Padt, zoals hij het zelf aangaf, nu op de blaren zitten.



Van de club zelf krijgt Padt geen straf. Door alle media aandacht is de keeper al diep door het stof gegaan is de mening van de clubleiding en daarmee voldoende gestraft. Daarnaast is de club van mening dat hetgeen Padt overkomen is plaatsvond in privétijd. Volgens algemeen directeur Hans Nijland is het aan het Openbaar Ministerie om uiteindelijk tot een strafmaat te komen. Dit alles betekent dat Padt donderdagavond normaal gesproken onder de lat staat in de bekerwedstrijd tegen FC Twente.