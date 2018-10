Scooters gaan in vlammen op bij brand bij fietsenflat Hoofdstation

Bij een brand bij de fietsenflat bij het Hoofdstation zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeven scooters in vlammen opgegaan.

De brandweer kreeg rond half 2 ’s nachts een melding van de brand. Bij aankomst bleek echter dat de scooters niet meer te redden waren. De voertuigen stonden in lichterlaaie.



De brandweermannen konden de brand snel onder controle krijgen. Het naastgelegen fietspad was tijdelijk gestremd. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan.



(Video: www.meternieuws.nl)