Een voetganger is zaterdagmiddag op de Hereweg in Groningen aangereden door een scooter. Zowel de voetganger als de bestuurder van de scooter raakten gewond.

Dat schrijft RTV Noord zaterdag. Eén van de betrokkenen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij was zwaargewond. De andere persoon is ook naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is buiten levensgevaar.



De toedracht van het ongeluk is nog onbekend.