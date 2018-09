Schutter en slachtoffer schietpartij Paddepoel kenden elkaar

Beiden komen uit de stad Groningen. De politie kan of wil niet zeggen wat precies de relatie tussen beiden is.



Vrijdagmiddag vuurde de dader meerdere kogels af op een rijdende auto bij de Pleiadenlaan. De bestuurder van de auto raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.



Snel na het incident werd de vermoedelijke dader aangehouden. Het vuurwapen droeg hij niet meer bij zich, maar dat werd later teruggevonden. De verdachte wordt verhoord.