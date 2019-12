SchoenenZaken moet drank uit winkel halen; klanten helpen met oplossing

De eigenaren van SchoenenZaken meldden de actie van de gemeente woensdag op Facebook en deden meteen een oproep: “We hebben gelukkig geleerd om in oplossingen te denken, dus wie heeft er van deze mooie "flessen kokers" staan (leeg) die wij mogen gebruiken ter decoratie?”



Volgens Joël Timmerman werden hij en de twee andere eigenaren overspoeld met verontwaardigde reacties én een heleboel lege kokers. “Echt vet tof”, reageert Joël, die zegt minstens vijftig reacties en minimaal evenzoveel kokers te hebben ontvangen.



Het probleem van de lege plek achter de toonbank is dus opgelost, maar daarmee is de kous voor de ondernemers nog niet af. “Het gaat ons vooral over de manier waarop dit gaat”, reageert Joël. “Niemand van de gemeente heeft hierover contact met ons opgenomen.”



Joël gaat binnenkort samen met Erik Bos, voorzitter van de Groningen City Club, in gesprek met wethouder Paul de Rook. “De wet kunnen we niet veranderen, maar we kunnen wel afspraken maken over hoe ondernemers en politiek in de toekomst het beste kunnen communiceren over dit soort zaken.”