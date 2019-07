Schip vaart tegen brug over Van Starkenborghkanaal

Een containerschip is in de nacht van donderdag op vrijdag tegen een brug over het Van Starkenborghkanaal in de stad gevaren.

Het binnenvaartschip botste rond 3.00 uur ’s nachts op de brug. Door de klap verschoven meerdere containers. Ook de stuurhut raakte zwaar beschadigd.



Het is niet bekend of er ook gewonden zijn gevallen. Het schip is aan het einde van de ochtend afgesleept naar de Oostersluis. De brug raakte licht beschadigd, maar dat kan later nog worden gerepareerd.



Door het ongeluk werd zowel het scheepvaartverkeer als het busverkeer over de brug gestremd. Inmiddels kunnen de bussen weer gewoon over de brug. Ook het scheepvaartverkeer kwam in de ochtend weer op gang.



Rijkswaterstaat laat weten dat het ongeluk wordt onderzocht.