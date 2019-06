Schadefonds voor gedupeerden trillingsschade Ring Zuid

Komende zomer wordt een deel van de ringweg gestremd om de damwanden voor de bouwkuip van de nieuwe weg in te trillen. De aannemer verwacht dat de kans klein is dat het intrillen van die damwanden zorgt voor schade. De regeling moet er wel voor zorgen dat elke schade snel kan worden opgelost.



De regeling geldt alleen voor mensen binnen een bepaald gebied rondom de werkzaamheden. Die moeten kunnen aantonen dat de schade nieuw is, maar de aannemer wil ingewikkelde en langdurige bewijsprocedures voorkomen. Schades beneden de 10.000 euro worden meteen uitgekeerd. Als iemand meer schade heeft, dan moet de verzekeraar worden ingeschakeld.