Russische punkgroep Pussy Riot naar Oosterpoort in Groningen

De wereldberoemde ‘punkband’ Pussy Riot uit Rusland komt naar Groningen. De band is zeer bekend geworden door protesten van de vrouwelijke leden van de groep tegen het beleid van de Russische president Poetin.

Pussy Riot geeft maandag een optreden in De Oosterpoort. Zangerers Maria Alyokhina en andere leden van Pussy Riot zullen dan in De Oosterpoort op theatrale wijze vertellen over wat ze met Pussy Riot hebben meegemaakt. Zo kreeg ze een straf van zestien maanden werkkamp omdat ze zes jaar geleden de spot dreef met Poetin.

In juli van het afgelopen jaar 2018 was Pussy Riot opnieuw wereldnieuws toen leden van de groep, gestoken in politie-uniform het veld oprenden tijdens de WK voetbal finale Frankrijk-Kroatie.

Volgens het Dagblad van het Noorden, dat de komst van Pussy Riot zaterdag meldt, brengt Pussy Riot een multimediavertaling van een boek van Maria Alyokhina, gewijd aan alle acties van Pussy Riot, die zich nog steeds inzet voor meer vrijheid en tegen het beleid van Poetin.