Ruim 30 procent minder aangiften fietsendiefstal

In Groningen is vorig jaar bij de politie 2321 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal. Dat is ruim 30 procent minder dan in 2016, toen er nog 3363 keer aangifte werd gedaan. Dat er ook minder fietsen werden gestolen, valt te betwijfelen…

Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) ligt het werkelijke aantal gestolen fietsen namelijk veel hoger dan de genoemde cijfers. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar de schatting is dat maar van 25 tot 35 procent van de gevallen aangifte wordt gedaan.



De stichting denkt dat de drempel om aangifte te doen hoger ligt nu het verplicht is om met DigiD in te loggen als je aangifte wilt doen.



Niet alleen in Groningen, ook in de rest van het land is het aantal aangiften van fietsendiefstal gedaald, zo blijkt uit cijfers AVc. Vorig jaar werd er in Nederland bijna 97.000 keer aangifte gedaan van een gestolen rijwiel. Dat is bijna 18 procent minder dan in 2016.