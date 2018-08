Rosita van Gijlswijk stopt na 18 jaar als raadslid

Van Gijlswijk begon in 1999 in de gemeenteraad van Groningen. Tussen 2006 en 2008 was ze even actief in de Tweede Kamer voor de SP. Toen ze werd benoemd als landelijke penningmeester voor die partij, stopte ze als Kamerlid. Wel keerde ze weer terug in de gemeenteraad van haar eigen stad.



In een reactie laat Van Gijlswijk weten dat ze het een eer heeft gevonden om de Stadjers al die jaren te hebben gediend, maar ze wil nu wat meer tijd voor de dingen die in het leven ook belangrijk zijn.



De politica is bij de raadsverkiezingen in november wel lijstduwer. Ook wil ze zich blijven inzetten voor de Groningers, maar dan buiten de gemeenteraad om.