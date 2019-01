Ronnie Flex wint Popprijs

Ronnie Flex nam de meest prestigieuze prijs voor Nederlandse popmuziek, bestaande uit een geldbedrag van 10.000 euro en een beeld van Theo Mackaay, zaterdag tijdens Noorderslag in ontvangst. Ronnie Flex was lid van hiphop collectief New Wave, die in 2015 de Popprijs won.



In een jaar waarin hiphop de hitparades en het uitgaansleven zo wist te domineren was er volgens de jury één artiest die er in veel opzichten bovenuit stak. Ronnie Flex loopt voorop in de muzikale ontwikkeling van het genre, staat tekstueel op eenzame hoogte en durft zich ook nog eens kwetsbaar op te stellen. Daarnaast roemt de jury zijn keuze om niet voor de gemakkelijke weg te gaan. Zo koos hij heel nadrukkelijk voor een volledige liveshow compleet met band. Met Ronnie Flex heeft de Nederlandse hiphop de beste missionaris die het zich kan voorstellen.



De Popprijs wordt uitgereikt aan de band of artiest die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. De Popprijs is de belangrijkste prijs voor popmuziek in Nederland en de uitreiking is een vast onderdeel van Noorderslag, de graadmeter voor Nederlandse muziek.



Vorig jaar viel de Popprijs ten deel aan Kensington. Andere Popprijswinnaars tot nu toe zijn Mathilde Santing (1986), The Nits (1987), Claw Boys Claw (1988), Herman Brood (1989), Urban Dance Squad (1990), The Ex (1991), The Scene (1992), Bettie Serveert (1993), 2 Unlimited (1994), Osdorp Posse (1995), Eboman (1996), Marco Borsato (1997), Junkie XL (1998), Postmen (1999), Arling & Cameron (2000), Anouk (2001), Tiësto (2002), Bløf (2003), Ali B (2004), Within Temptation (2005), Spinvis (2006), Armin van Buuren (2007), De Dijk (2008), Kyteman's Hiphop Orkest (2009), Caro Emerald (2010), Jeugd van Tegenwoordig (2011), Racoon (2012), The Opposites (2013), The Common Linnets (2014), New Wave (2015) en Martin Garrix (2016).