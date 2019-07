Ring Zuid is zeker tot de middag dicht omdat werkzaamheden uitlopen (UPDATE: 11.00 uur)

Aannemerscombinatie Herepoort had de rijbaan voor verkeer richting Drachten en Assen gesloten omdat er spoedwerkzaamheden moesten worden verricht aan de voegen. De aannemer was bang dat er hobbels in het asfalt zouden komen.



“Door het warme weer is de spoedreparatie aan de rijbaan vannacht nog niet gelukt”, zo laat projectorganisatie Aanpak Ring Zuid weten. Eigenlijk zou de rijbaan vrijdagochtend om zes uur weer open gaan.



Volgens Bert Kramer van Herepoort blijft het nieuwe asfalt te warm, waardoor het niet wil hechten. Ze proberen de weg nu te koelen, maar met gewoon water werkt dat niet. De aannemer probeert nu met een nieuw mengsel te koelen, maar de oplopende temperaturen spelen ook parten.



Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de weg wel weer open gaat. Het verkeer wordt omgeleid via de noordelijke ringweg. Volgens Aanpak Ring Zuid is de weg zeker tot in de middag dicht. "Mogelijk duurt het langer."