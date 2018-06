Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verwacht ‘explosieve groei’

Dat meldt vanmorgen het Dagblad van het Noorden. Volgens deze krant verwacht de RUG zelfs een groei van 20 procent nieuwe studenten voor het komend studiejaar. Deze groeiverwachting is gebaseerd op het aantal vooraanmeldingen per 1 mei van dit jaar.

Het zijn geen haarscherpe voorspellingen, want veel studenten schrijven zich in voor twee studies tegelijk, zodat ze nog enkele maanden de tijd hebben voor een definitieve keuze. Maar dat was in voorgaande jaren ook het geval, en het aantal voor-inschrijvingen is duidelijk hoger dan eerdere jaren.

Buitenlandse studenten

Ook de groei van het aantal buitenlandse studenten zet door. Uit Europese landen wordt zelfs een groei voorzien van 49,7 procent, en de groei van het aantal studenten van buiten Europa bedraagt 30,6 procent.

Van de 30.472 studenten die Groningen telt zij er inmiddels bijna zesduizend(5817 om precies te zijn) met een buitenlands paspoort, oftewel twintig procent.

(Mede voor deze categorie buitenlandse studenten is er inmiddels een Engelstalige nieuwsvoorziening: thenortherntimes.nl, met informatie over Groningen en de rest van Noord-Nederland).

(Foto: Drukte bij de Keiweek - archief)