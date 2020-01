Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal sluit spoedeisende hulp

Het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal sluit maandag (vandaag) om 16.00 uur de afdeling spoedeisende hulp. De sluiting is nodig om de zorg in de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal te verbeteren.

De ziekenhuizen vallen onder de Treant-zorggroep, die stevig moet reorganiseren. In totaal verdwijnen er bij de drie ziekenhuizen zo’n 500 fulltimebanen.



In het Refaja-ziekenhuis kunnen patiënten straks alleen terecht voor geplande operaties, poliklinische afspraken, onderzoeken en bloedprikken. De spoedeisende hulp wordt omgetoverd tot een basisspoedpost waar alleen plek is voor gewonden die niet in levensgevaar zijn.



Op een afdeling spoedeisende hulp werkt vooral hoogopgeleid personeel. In bijvoorbeeld Stadskanaal hadden artsen moeite om hun kennis en kunde in stand te houden, omdat er vaak weinig spoedgevallen waren.



Ook het Bethesda-ziekenhuis in Hoogeveen moet het straks doen zonder spoedeisende hulp. Patiënten die met spoed naar een ziekenhuis moeten, gaan naar Zwolle, Scheemda, Assen of Groningen. Er worden extra ambulances ingezet om de aanrijtijden te garanderen.