Record-deelname: 2000 loopsters bij Ladiesrun voor Pink Ribbon

Niet alleen in Groningen, maar ook in Rotterdam en Eindhoven waren gisteren wedstrijden voor Pink Ribbon. De deelnemers kunnen zich laten sponsoren door familie, vrienden en kennissen en zorgden daardoor samen voor een opbrengst van 20.500 euro.



De wedstrijd in Groningen was georganiseerd door Golaza Noord-Nederland. Volgens organisator Elske Dijkstra van Golazo is het prachtig dat er gisteren een record aantal vrouwen deelnam, maar is er nog volop groei mogelijk van het evenement, en is het organisatorisch gemakkelijk behapbaar wanneer er nog duizend deelnemers bij komen.