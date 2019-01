Reconstructie leidt tot grote zoektocht naar vermiste Robert Huter

Wat is er gebeurd met de vermiste Harenaar Robert Huter? De 72-jarige man is al bijna een maand vermist, maar toch is er nog een grote zoektocht naar de man gaande. Extra aanleiding is een reconstructie, die is gemaakt door journalist Hein Bloemink.

In de film van ongeveer 10 minuten beschrijft Bloemink de laatste tekenen van leven van Huter. Hij volgt de route waar de Harenaar nog is gezien. Huter zou op 29 december van z’n huis in Haren zijn vertrokken. Hij werd rond 10.00 uur nog gezien in de Kerkstraat in z’n dorp. Later die dag vertrok hij naar een fietsenwinkel in Groningen. Daarna ontbreekt elk spoor.



Wel verscheen er nog een foto van een rode damesfiets bij de Noorddijkerweg in Groningen, vlak bij de voormalige woning van Huter. De Harenaar was juist vertrokken op de rode Batavus-fiets.



Journalist Hein Bloemink maakte de reconstructie omdat de tragiek van de situatie hem in z’n hart heeft geraakt. Volgens de journalist is Huter niet met opzet verdwenen. Hij denkt dat de man iets is overkomen.



De reconstructie is via Youtube en Facebook inmiddels al tienduizenden keren bekeken.