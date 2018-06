Qbuzz: bussen in Groningen rijden, ondanks staking

De vervoerder laat weten dat de verwachting is dat er zaterdag in Groningen grotendeels volgens de dienstregeling wordt gereden. Wel adviseert Qbuzz om voor het vertrek de reisplanner te checken.



Hoewel de meeste bussen in Groningen en Drenthe gewoon rijden, geldt dit niet voor Emmen, meldt Qbuzz. Daar rijden geen of nauwelijks bussen.



Maandag worden de acties voortgezet, maar het is nog niet bekend in welke vorm, aldus Qbuzz. Een mogelijkheid is dat er uitsluitend in de spits gereden wordt.