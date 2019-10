PVV-politica Marjolein Faber noemt nepnieuwstweet nu ‘onhandig’

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland bevestigde maandag nogmaals dat de verdachte in deze zaak geen ‘verwarde man met een Noord Afrikaans uiterlijk’ is, zoals de PVV-senator uit ‘betrouwbare bron’ had vernomen, maar een blanke Nederlandse man van 67 jaar.



Faber kreeg een hoop kritiek op haar tweet, mede omdat getuigen tegenspraken dat het om een Noord-Afrikaanse dader zou gaan. De PVV-er bleef desondanks bij haar standpunt.



Daar komt ze nu dus iets van terug. “Daar ik nooit mijn bron prijs geef, had ik dit mee moeten laten wegen voordat ik deze tweet plaatste. Met dit in het achterhoofd had ik de tweet niet moeten versturen. Was onhandig”, zo twitterde ze.