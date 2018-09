PVV gaat meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen in Groningen

De Partij Voor de Vrijheid (PVV) gaat in november meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Groningen. De partij mikt op in ieder geval één zetel.

PVV-Statenlid en senator Ton van Kesteren laat weten dat de partij vooral een einde wil maken aan de grote prestigeprojecten in de stad Groningen, zoals de zuidelijke ringweg. Ook wil de PVV aandacht voor de problemen rondom het aardwarmteproject, het faillissement van het Infoversum en het Groninger Forum. Die projecten kosten de burger veel geld, aldus Van Kesteren.



Het is nog niet bekend wie de lijsttrekker van de fractie gaat worden. Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan een kandidatenlijst. Die hoeft ook pas op 8 oktober worden ingeleverd.



Op 21 november worden tijdens de verkiezingen 45 zetels verdeeld voor de nieuwe fusiegemeente. De PVV hoopt in ieder geval met één zetel vertegenwoordigd te zijn in de nieuwe raad.