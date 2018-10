Provincie Groningen zet proef met anoniem solliciteren niet door

De proef liep in het eerste halfjaar van 2018. De provincie wilde weten of anoniem solliciteren bijdraagt aan meer diversiteit in de organisatie. Ook waren ze benieuwd of anoniem solliciteren ervoor zorgt dat er andere kandidaten zouden worden gekozen. Dit bleek niet het geval.



Geen andere selectie

Uit een evaluatie en een enquête blijkt nu dat de normale werving- en selectieprocedure net zo goed werkt als anoniem solliciteren. De proef leidde niet tot meer diversiteit onder de sollicitanten en werkte ook niet drempelverlagend. Het anonimiseren van cv’s zorgde tevens niet voor een andere selectie.



Binnen de provincie Groningen was al veel aandacht voor diversiteit in het personeelsbestand. Zo is er voorrang voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en niet-westerse werkzoekenden.



642 sollicitanten

Tijdens de proef zijn in totaal 19 vacatures via de anonieme procedure behandeld. In totaal solliciteerden 642 mensen. Het grootste deel daarvan deed mee aan de evaluatie. Alle vacatures in de toekomst worden gewoon behandeld via de normale procedures.