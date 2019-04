Provincie Groningen met 31 procent grootste stijger aantal toeristen in 2018

2018 goed toeristisch jaar voor Groningen

Het aantal overnachtingen in de provincie is gestegen met 23,4 procent terwijl landelijk het aantal overnachtingen steeg met 4,6 procent. Het aantal gasten in de provincie is gestegen met 31 procent; landelijk ging het volgens Marketing Groningen 5 procent. De grootste groep toeristen zijn Nederlanders die er in eigen land opuit gaan, gevolgd door Duitsers, Belgen en gasten uit de UK. “Dit past goed in de ontwikkeling die we zien dat de vrijetijdseconomie een enorme vlucht aan het nemen is. We verwachten een toename van het inkomend toerisme met 50 procent in 2030. Ook Groningen kan hiervan profiteren en doet dat gezien deze cijfers nu al,” aldus Barbara Risselada, directeur Marketing Groningen.



De cijfers gaan over het aantal gasten en hun overnachtingen in de provincie Groningen in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties, B&B’s met ten minste 5 slaapplaatsen, kampeerterreinen met minimaal 4 toeristische standplaatsen, huisjesterreinen en in groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen.

Online gaat het ook goed. Afgelopen jaar is het aantal bezoekers op de toeristische website van Marketing Groningen gestegen met 29 procent. De UIT website met de cultuuragenda van Groningen is met 44 procent gestegen t.o.v. 2017. Op de UIT website staan zowel culturele evenementen in de stad als in de provincie.



(Foto: Stella Dekker)