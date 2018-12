Provincie Groningen eist 'nul uitstoot' van SiC

Bij recent onderzoek van TNO zijn op twee plekken in een straal van 1 tot 1,5 kilometer rondom ESD-SIC zogenoemde sic-vezels gevonden. Deze vezels kunnen mogelijk kankerverwekkend zijn, al gaat het volgens de GGD om een "zeer beperkt" risico voor de volksgezondheid.



Volgens gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen, die opdracht tot het onderzoek gaf, gaat het om een "zeer lage concentratie" en zijn de risico’s voor de volksgezondheid "zeer beperkt".



Terug naar nul

Desalniettemin eist de provincie van ESD-SIC dat de uitstoot van de SiC-vezels zo snel mogelijk terugbrengt naar nul. Een exacte termijn kan ze daarbij niet noemen.



Volgens Homan is er naar aanleiding van de onderzoeksresultaten al aanvullend onderzoek gedaan. De resultaten daarvan worden binnen enkele dagen verwacht. Ook zijn er ondertussen op meerdere plekken meetinstallaties geplaatst.



Bij ESD-SIC wordt siliciumcarbide geproduceerd, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld in schuurpapier wordt verwerkt. Bij de productie kwamen alleen al dit jaar 25 blazers, stofwolken, vrij. Het SiC is waarschijnlijk via deze stofwolken in de lucht terecht gekomen.



Onder grenswaarde

ESD-SIC laat in een reactie weten dat de aangetroffen hoeveelheid SIC-vezels ver onder de grenswaarde ligt. De 100 medewerkers van het bedrijf lopen volgens directeur Richard Middel geen gezondheidsrisico’s, zo zou blijken uit de jaarlijkse medische onderzoeken onder het personeel.