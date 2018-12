Provincie en gemeenten per 1 januari over op groene energie

Alle gebouwen van de gemeente en de provincie Groningen, maar ook alle bruggen, sluizen, straatlantaarns en kermisattracties in de gemeenten Groningen, Hogeland, Midden-Groningen, Westerkwartier en Delfzijl werken vanaf 1 januari 2019 op groene stroom. Ook de energie voor de gebouwen van de Veiligheidsregio Groningen en de Omgevingsdienst komt voortaan uit duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens.

Het gaat om een totaal stroomverbruik van zo’n 60 miljoen kilowattuur. Dat is te vergelijken met het energieverbruik van ongeveer 17.000 huishoudens.



De komende vijftien jaar zal deze duurzame energie lokaal worden opgewekt door Eneco en Energie VanOns, de lokale organisatie die energie verkoopt van de Groningse energiecoöperaties. Het bundelen van de energie-inkoop biedt bijvoorbeeld Grunneger Power en kleinere coöperaties de kans te investeren in innovatie. Op die manier zorgt de regionale overheid ervoor dat het geld dat naar de energierekening gaat in de provincie blijft.