PostNL-gebouw ligt helemaal plat

En zie daar: de achterzijde van het station in volle glorie! Nu het vroegere PostNL-gebouw helemaal plat ligt, heb je vanaf de Achterweg een heel ander zicht op het station. De sloop van het gebouw is nodig om ruimte te maken voor onder andere de aanleg van een busonderdoorgang.

Het gebouw is helemaal gesloopt, maar nog niet al het puin is afgevoerd. Dat zal komende weken gebeuren.



De vrijgekomen grond wordt gebruikt voor de inrichting van het nieuwe stationsgebied. Wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren, wordt toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst voor omwonenden op 14 mei in De Puddingfabriek aan de Viaductstraat.