Politie zoekt getuigen straatroof Hereplein

De politie is op zoek naar getuigen van poging tot straatroof, afgelopen vrijdagnacht, op het Hereplein in Groningen.

Volgens de politie vond de poging tot straatroof plaats rond 01.38 uur, in de nacht van vrijdag op zaterdag.



De dader liep vervolgens weg de Heresingel in. Het gaat volgens de politie om een blanke jongeman, van zo’n 16 jaar oud met een mollig postuur en bolle wangen. Hij is 160 a 170 cm lang en droeg een donkere dikke winterjas, tot over de heup, met een capuchon met bontkraag.