Politie zoekt getuigen grote brand Oosterstraat

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de grote brand in de nacht van zaterdag op zondag in een appartementencomplex in de Oosterstraat. De brand veroorzaakte veel brand- en rookschade. Er vielen geen gewonden.

De brand ontstond in de tweede helft van de nacht op een balkon van een appartement. Het vuur sloeg vervolgens naar binnen. De brandweer zette bij de bestrijding van de brand drie bluswagens, een hoogwerker en een groot watertransport in.



De bewoners van de appartementen werden tijdens de brand geëvacueerd en opgevangen in het politiebureau aan de Rademarkt.



De politie tast op dit moment nog in het duister hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan en is daarom op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van de brand of mensen die meer informatie hebben.