Politie zoekt fotograaf rode damesfiets in vermissingszaak man uit Haren

De politie is op zoek naar een man die afgelopen zaterdag een foto heeft gemaakt van een rode damesfiets met geblokte fietstassen, die was vastgemaakt aan een bankje aan de Noorddijkerweg in de stad Groningen. Ook de vermiste man uit Haren verdween op een rode damesfiets.

De rode fiets stond op het wandelpad gelegen naast perceel Noorddijkerweg 2. Aan dit wandelpad staat na ongeveer 150 meter een bankje. Aan dit bankje was een rode Batavusfiets met geblokte/geruite fietstassen vastgezet. De fiets is hierna niet meer aangetroffen.



De man, die de foto heeft genomen, zou in gezelschap zijn geweest van een vrouw en twee kleine kinderen. Deze man heeft aan een vrouw een stukje papier gegeven om iets op te kunnen schrijven. Op dit stukje papier stond de naam van fysiopraktijk; MFT De Woldstreek.



De 72-jarige Harenaar Robert Huter is al sinds zaterdag 29 december vermist. Hij vertrok op een rode damesfiets, en daarna is er niks meer van hem gehoord.