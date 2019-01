Een hondengeleider van de politie heeft dinsdagavond in de Boerhaavelaan in Groningen een agressieve hond doodgeschoten.

Rond 22.10 uur kreeg de politie een melding dat een man op de Boerhaavelaan op straat door zijn hond in zijn gezicht was gebeten.



De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De agressieve hond is ter plekke doodgeschoten door een hondengeleider.