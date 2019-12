Politie nog steeds op zoek naar boer die met trekker door hek op Vismarkt reed

Volgens een woordvoerder van de politie is er een getuigenoproep geweest, maar heeft dat nog niets opgeleverd. Ook camerabeelden hebben geen uitsluitsel kunnen geven over de identiteit van de bestuurder. “Het feit dat we beelden hebben, betekent niet zomaar dat we ook de identiteit van iemand op die beelden kunnen vaststellen”, aldus de politie.



Een van de protestleiders, Arjen Schuiling, zat ook op de trekker. Volgens het Dagblad van het Noorden heeft hij de politie verteld dat hij niet weet wie de bestuurder was.



Tijdens de boerenopstand in oktober reed een trekker op twee plekken op de Vismarkt door een aantal bouwhekken. Bij een van die momenten vloog een hek door de lucht en daarbij werd bijna een fietser geraakt. Het hek vloog vlak langs het hoofd van die voorbijganger.



Het onderzoek van de politie richt zich vooralsnog op de vernieling van de hekken. Er is met een aantal fietsers, die bijna werden geraakt, gesproken als getuige. Het is niet bekend of voorbijgangers aangifte hebben gedaan.



Tijdens het boerenprotest drongen een aantal boeren het provinciehuis binnen, nadat ze met een trekker de deur van het monumentale provinciehuis eruit hadden gedrukt. Dat leverde een schadepost van 13.000 euro op.