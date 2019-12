Politie Groningen zinspeelt op ontruiming, maar blaast actie weer af

Het betrof een bedrijfspand aan de Emdenweg. De politie twitterde vrijdagmiddag dat krakers er die middag ingetrokken waren. ‘Het kraken van dit pand is niet toegestaan. Collega’s zijn aanwezig om het gebouw, indien nodig, te ontruimen’, aldus de eerste Tweet.

Maar eind van de middag meldde de politie dat de ontruiming niet door kon gaan, om juridische redenen.

'De ontruiming gaat niet door. De krakers blijken er al sinds donderdag te zijn, waardoor ontruiming juridisch gezien op dit moment niet mogelijk is'. Formeel is het namelijk zo dat als een pand gekraakt wordt, er binnen 24 uur moet worden aangetoond of er wel of geen woonrecht is. Als dit niet gebeurt, dan mogen de krakers blijven zitten.

De bal ligt nu bij de eigenaar die de rechter nu zal moeten vragen het kraken van het pand te verbieden, waarna de politie wel kan optreden.