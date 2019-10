Politie Groningen houdt drietal aan na overvallen Korreweg

Drie jeugdige Groningers van 15, 16 en 18 jaar zijn door de Groningse politie aangehouden in verband met een overal aan de Korreweg vorige week vrijdag.

De politie heeft in een onderzoek naar overvallen op een cafetaria en een grillroom drie verdachten aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man uit Marum en twee jongens uit Groningen van 15 en 16 jaar.

De eerste overval vond plaats op vrijdagavond 4 oktober aan de Korreweg. De tweede, een mislukte poging, was een dag later, zaterdagnacht, ook aan de Korreweg. Hier is niets buit gemaakt.

Er is meteen een onderzoek gestart, wat uiteindelijk leidde naar de drie aangehouden verdachten. De recherche is hierbij geholpen door een anonieme melding, gedaan bij Meld Misdaad Anoniem.

De 18-jarige verdachte zit nog vast; de twee minderjarige verdachten zijn inmiddels weer vrij, maar blijven wel verdachte in dit onderzoek.

Bron: Persbericht politie Groningen.

(Foto: archief, Google).