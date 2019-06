Politie de straat op na storing noodnummer 112; ook storing mobiele telefoons KPN

De politie in Groningen heeft maatregelen genomen nu er sprake is van een grote 112 storing.

Zowel 112 als 0900-8844 zijn landelijk NIET bereikbaar, meldt de Regiopolitie Groningen.



Veiligheidsregio’s in het land sturen nu extra agenten en ambulances de straat op vanwege de landelijke storing van het noodnummer 112. ,,Momenteel zijn alle agenten in dienst de wijk in gestuurd”, laat de nationale politie.

De Landelijke Eenheid laat weten dat alle agenten met een blauw uniform gevraagd worden naar buiten te gaan, de straat op, zodat ze zichtbaar zijn en aangesproken kunnen worden.

Andere nummers

Via Facebook meldt de Groningse politie: Bel voor spoed: 0886628240

Bel voor geen spoed: 0889659630 Je kan ook een PB sturen!

Landelijke storing KPN

Ook is er sprake van een landelijke storing bij KPN. Ook andere telefoonnummers zijn op grote schaal niet te bereiken. De storing wordt veroorzaakt door een probleem in het 4G-gedeelte van het netwerk van KPN.