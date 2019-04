Planning Aanpak Ring Zuid 2019: dit staat er te gebeuren

Komende zomervakantie is de zuidbaan van de zuidelijke ringweg zes weken gestremd. Dat is te lezen in het uitgebreide Plan van Aanpak van de Commissie-Hertogh. Hierin staat precies beschreven wat er dit jaar moet gebeuren, en wat er voor de komende jaren op de agenda staat. Het mega-project moet in de zomer van 2024 klaar zijn. Lees snel verder welke werkzaamheden er dit jaar op de planning staan.

Verdiepte ligging

Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid treffen op dit moment voorbereidingen voor de aanleg van het verdiepte weggedeelte van de toekomstige ringweg. Combinatie Herepoort wil deze zomer beheerst starten met de aanleg ervan. Daarom wordt in de zomervakantie van 2019 de zuidbaan van de zuidelijke ringweg zes weken gestremd, is de planning. Het gaat om de rijbaan voor het verkeer richting Hoogezand, tussen het Julianaplein en het Europaplein. In deze periode wordt de noordelijke damwand en een deel van de zuidelijke damwand aangebracht voor de bouwkuip van de verdiepte ligging. Door de ringweg te stremmen, kunnen de werkzaamheden overdag uitgevoerd worden in plaats van ‘s nachts.



Na de zomervakantie wordt de rest van de damwanden van de bouwkuip geplaatst, maar hiervoor hoeft de ringweg niet (deels) te worden afgesloten. Voordat de damwanden geplaatst kunnen worden, moet eerst nog een deel van de oude zuidbaan worden gesloopt. Deze is nu niet meer in gebruik, omdat het verkeer op de tijdelijke weg rijdt. Voor de zomer begint daarom de sloop van het zuidelijke deel van de viaducten over de Hereweg en het Oude Winschoterdiep. Ook de oude afrit bij de Oosterpoort wordt nog voor de zomer gesloopt.