Plannen voor veerdienst tussen Eemshaven en Edinburgh

Het is de bedoeling dat de boten op termijn dagelijks tussen de Eemshaven en Rosyth varen. De boten meren in de Eemshaven vermoedelijk aan bij de kade van Sealane Terminals.



TEC-Farragon koos voor de Eemshaven vanwege de gunstige ligging ten opzichte van belangrijke afzetmarkten voor de Schotse whisky- en houtindustrie, zoals Duitsland, Denemarken en Italië. Ook de aanwezigheid van snelweg A7 vlak bij de Eemshaven zien de Schotten als groot pluspunt.



Het Schotse bedrijf is denkt ook voor toeristen interessant te zijn, zo meldt RTV Noord. Mensen die met de boot naar Schotland willen, kunnen nu alleen in IJmuiden op de boot stappen. Na zestien uur zijn ze dan in Newcastle vanaf waar je in 2,5 uur in Edinburgh bent.



De bootreis tussen de Eemshaven en Rosyth zal zo'n twintig uur duren. Vanaf Rosyth ben je in een half uur in Edingburgh en binnen een uur in Glasgow.



De eerste afvaart zou eind oktober moeten plaatsvinden maar volgens RTV Noord is het de vraag of dat lukt. Er moet nog onderzocht worden of de schepen onder alle weersomstandigheden in de haven kunnen aanmeren en in de haven zelf ontbreekt het nog aan een douanekantoor en voldoende parkeermogelijkheden. De havenkade werd al wel verstevigd om het aanmeren van de grote ferry's zonder problemen te laten verlopen.



Bij de plannen voor de veerdienst houden de Schotten een mogelijke afscheiding van het Verenigd Koninkrijk nadrukkelijk in het achterhoofd. Als onafhankelijk land binnen de Europese Unie kan Schotland vrij handel drijven met Nederland, terwijl een transportroute via Engeland door grenscontroles voor de nodige vertraging zal zorgen.