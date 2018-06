Pijpfitters van Waterbedrijf Groningen worden wereldkampioen in Las Vegas

Tijdens het WK moest team Groningen het opnemen tegen het beste team uit Engeland en Mexico, de kampioen van Amerika. Het is de bedoeling dat er op de drie systemen uit die landen een aansluiting moet worden gemaakt. De tijden worden dan bij elkaar opgeteld. “Na de eerste ronde stonden we nog tweede. Uiteindelijk kwamen we aan kop en in de laatste ronde hebben we dat niet meer weggegeven. Toen Mexico een fout maakte op het Nederlandse systeem, was de titel binnen”, zegt teamleider Margriet de Vries.



Vriendenteam

Harry Boels, Richard Koopman (beiden boorders), Dennis Smit (fitter) en coach Paul Knot hebben zich helemaal toegelegd op het aansluiten van pijpen, buizen of waterleidingen in slechts enkele minuten. “Ze trainen al het hele jaar bijna zes uur per week. Buiten de werktijden om." De collega’s, die overdag gewoon op pad zijn om storingen te verhelpen of reparaties uit te voeren, vormen daardoor een hecht vriendenteam.



Het team van Waterbedrijf Groningen doet vandaag nog mee aan de Nationals. Daarin nemen ze het op tegen 24 Amerikaanse teams. “In dat grote deelnemersveld kan elk foutje worden afgestraft. Ze konden gisteren dus maar een bescheiden feestje vieren, maar dat halen ze vast nog in”, aldus De Vries.



Gewoon weer aan het werk?

Het team landt zondag op Schiphol en staat voor maandag eigenlijk weer op de planning. “We geven ze wel even hun podium hoor.” Uiteindelijk gaat de focus dan op het WK dat volgend jaar in de RAI in Amsterdam plaatsvindt tijdens de Aqua Tech. Daarvoor moeten de Groningers zich eerst nog weer plaatsen.



Het Waterbedrijf Groningen is in ieder geval blij met de titel. Volgens de teamleider zijn de mannen ook perfecte ambassadeurs voor het vakmanschap. “Het daagt jongeren uit om voor dit mooie vak te kiezen”, aldus De Vries. “Onze directie staat er ook helemaal achter. Ze doen zelf ook mee aan pijpfitwedstrijden. Vorig jaar werd het Groningse managementteam Nederlands Kampioen. Ontzettend leuk en het verkleint ook nog eens de kloof tussen het management en de werkvloer.