Piet van Dijken stopt na 600 afleveringen met Herestraat Helemaal

Het programma wordt sinds 2014 uitgezonden op stadszender OOGTV. Voor die tijd werkte Van Dijken bij RTV Noord. De journalist kreeg in juni 2014 tijdens een aflevering met de toenmalige burgemeester Ruud Vreeman de erepenning van de stad Groningen.



Het programma, waarbij Van Dijken met een bekende Groninger of Nederlander al pratend door de Herestraat loopt, is ooit bedacht door Wilfred Genee. In het verleden liep Van Dijken met gasten als Jochem Myjer, Johan Derksen, Jan Mulder, burgemeester Den Oudsten en Stef Bos door de winkelstraat.



In de 599eaflevering van Herestraat Helemaal is cabaretier Guido Weijers de hoofdgast. De allerlaatste aflevering wordt opgenomen met Bert Visscher, zo valt te lezen op de site van RTV Noord.