Petitie tegen hondenbelasting 1800 keer getekend

De indieners van de petitie willen dat in de gemeente Groningen de hondenbelasting wordt afgeschaft. “Ondanks dat in veel gemeentes in Nederland de hondenbelasting is afgeschaft wordt in de gemeente Groningen de hondenbelasting met 3,5 procent verhoogd”, schrijven de initiatiefnemers. “Teken mee met deze petitie om hiermee deze verouderde belasting af te schaffen”, zo roepen ze andere hondeneigenaren op.



Er is inmiddels een flyer gemaakt die verspreid wordt bij dierenwinkels, supermarkten en uitlaatplekken.



In Groningen moet per jaar een kleine 125 euro aan hondenbelasting worden betaald. Voor een tweede hond komt daar 184 euro overheen.