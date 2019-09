Penthouses en luxe appartementen in hartje Groningen

Het betreft een chique complex voor penthouses en luxe appartementen, in combinatie met een versmarkt.

De verkoop van “Mercado” start komende vrijdag 6 september 2019.

Chique wonen is volgens de ontwikkelaars van het project ‘niet alleen weggelegd voor mensen die wonen in wereldsteden zoals Londen, Parijs, New York. Het kan nu ook ‘gewoon’ in onze eigen stad Groningen. In de luwte van de stad, aan de Rode Weeshuisstraat en de Stalstraat’, zo staat er op de website Mercadogroningen.nl