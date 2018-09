'Peerd van Ome Loeks is in goede handen': 'ontvoering' opgeëist door anonieme activist

Het verdwenen Peerd van Ome Loeks blijkt zondag in alle vroegte door transportbedrijf Wagenborg Nedlift van zijn sokkel te zijn gehaald en op een dieplader geplaatst. Bij RTV Noord heeft zich inmiddels iemand gemeld die zegt hiervoor opdracht te hebben gegeven. Volgens die nog onbekende persoon betreft het een protestactie: "Het peerd moet terug naar de plek waar hij hoort en dat is bij de Slingerij in Groningen", aldus de anonieme activist.

Vooralsnog zegt de gemeente nog steeds niet te weten door wie of met welke reden het beeld is verwijderd, maar volgens Wagenborg Nedlift is er geopereerd met toestemming. "Wij overtreden absoluut niet de wet", zo verklaart een woordvoerder van het bedrijf tegenover stadsblog Sikkom. Wie precies opdracht heeft gegeven voor de verwijdering van het beeld wil Wagenborg Nedlift echter niet zeggen.



Volgens de anonieme activist die zich bij RTV Noord heeft gemeld, is 't Peerd in goede handen. De actie zou bedoeld zijn om te voorkomen dat het beeld bij het Groninger Forum wordt geplaatst: "Een paar van die popiejopies willen hem op de Grote Markt voor het Forum zetten, maar dat accepteren wij niet. Het peerd komt terug op de plek waar hij hoort", aldus de man tegenover RTV Noord. Dat is volgens hem voor De Slingerij aan de A-weg in de stad. Daar zou volgens de overlevering het echte Peerd van Ome Loeks gestorven zijn.