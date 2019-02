Pauw en Jinek nemen verkiezingsshow op in Loppersum

Pauw en Jinek gaan opnieuw een programma maken rondom de verkiezingen. Dit keer staan de Provinciale Statenverkiezingen centraal en wordt de talkshow opgenomen op een viertal locaties door heel Nederland, waaronder dus Loppersum. De show is vervolg op de succesvolle reeks rond de Tweede Kamer-verkiezingen, twee jaar geleden. Toen kwamen de gezamenlijke uitzendingen vanuit ‘Café Americain’ in Amsterdam.



In de uitzendingen op locatie zullen zowel landelijke als provinciale politici aanschuiven, maar ook bewoners uit de regio. Zij zijn de afgelopen jaren onderdeel geworden van de meest heikele maatschappelijke kwesties. In iedere uitzending zijn ook weer de bekende cabaretiers te gast, is er live muziek en volgt politiek verslaggever Jaïr Ferwerda het laatste campagne nieuws op de voet.



“Twee jaar geleden bleek dat we door de krachten van de programma’s Pauw en Jinek te bundelen de belangstelling voor de verkiezingen een extra boost kunnen geven”, zo zegt Eva Jinek over de show. “Het is extra speciaal dat we nu het programma kunnen laten uitzenden vanuit de gebieden waar de provinciale politiek over gaat.”



Wie één van de shows in Loppersum wil bijwonen, kan zich hier aanmelden.



Foto: Wessel de Groot