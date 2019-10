Patty Wageman nieuwe directeur Stichting Oude Groninger Kerken

Patty Wageman, de huidige directeur van Museum De Buitenplaats Eelde wordt per 1 februari 2020 de nieuwe directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken. Zij volgt hiermee Peter Breukink op, die vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, na 32 jaar directeurschap per 1 januari 2020 vertrekt.

Patty Wageman (Groningen, 1967) is sinds juni 2014 directeur van Museum De Buitenplaats Eelde. Daarvoor was zij van 2011 tot 2014 eerst zakelijk leider en vanaf 2013 hoofd Collecties & Onderzoek van het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Van 2001 tot 2010 was zij werkzaam bij het Groninger Museum, o.a. als adjunct-directeur en ad interim directeur. Hier was zij samen met de Algemeen Directeur verantwoordelijk voor het zakelijk en artistiek beleid. In deze functie was zij ook betrokken bij de oprichting, keuze architect en invulling van de eerste fase van het Groninger Forum.

Patty Wageman studeerde Kunstgeschiedenis, specialisatie 19e en 20e-eeuwse kunst, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij beschikt over veel bestuurlijke ervaring onder meer als voorzitter van de Adviescommissie Kunsten, Kunstraad Groningen t.b.v. subsidieronde 2017-2020, als lid van de Werkadviesraad van het Frank Mohr Institute, Hanzehogeschool Groningen. Van 2012- 2016 was zij lid van de Raad van Advies van de Vakgroep Kunstgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen (2012-2016).

Het bestuur van de SOGK heeft met de benoeming van Patty Wageman gekozen voor een kandidaat die zowel culturele als zakelijke kennis en ervaring meebrengt.

Door de verschillende functies die zij heeft bekleed, heeft zij een uitgebreid netwerk opgebouwd dat zich niet beperkt tot de (internationale) museale wereld en die van de beeldende kunsten. Dit strekt zich ook uit tot in de theaterwereld en de podiumkunsten. Zij heeft ervaring in het aansturen van een organisatie waarbij zowel professionals als vrijwilligers actief zijn. Daarbij kan zij zich ook goed bewegen in het politieke veld van gemeenten en provincie, een niet onbelangrijke kwaliteit waarover een directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken (ook) moet beschikken.