Pathé woensdag weer open met aangepast programma

Pathé aan het Zuiderdiep is sinds zaterdag dicht vanwege de moord op de schoonmakers Gina en Marinus Visser uit Slochteren. De verdachte van de dubbele moord, Ergün S., werd zondag op het Hoendiep in Groningen aangehouden. Bij zijn aanhouding is hij in zijn been geschoten.



In het bioscoopcomplex wordt een speciale condoleancehoek ingericht waar bezoekers hun steunbetuiging kunnen achterlaten.



De bioscoop laat weten de afgelopen dagen veel steunbetuigingen te hebben ontvangen, zowel van bezoekers als van medewerkers. “Wij willen iedereen daarvoor bedanken. Het helpt de nabestaanden en betrokkenen om dit vreselijke verdriet een plek te geven”, aldus Pathé in een verklaring.